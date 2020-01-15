إنتل يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 15-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.16 نقطة ليستقر السهم عند سعر 59.43 دولار، مستنداً بذلك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع بتداولاته القادمة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 59.07، ليستهدف مستوى المقاومة 61.78. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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