شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تمتعه بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.78 نقطة ليستقر عند سعر 135.82 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقرار تداولاته أعلى مستوى 135.92، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 139.05.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه