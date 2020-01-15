هيوليت باكرد يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 15-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وجاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 21.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 21.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 22.80 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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