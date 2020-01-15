شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، وبالتالي، فإن الضغط السلبي لا يزال قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 62.50 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 64.20 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 65.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط