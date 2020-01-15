شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين، ولا يزال التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، وننتظر استئناف التداولات السلبية بدعم من اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 17.90، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 16.96 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط