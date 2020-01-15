شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ الصباح ويستقر قرب 58.00، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 بتقديم الإشارات السلبية، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 57.40 وتمتد إلى 54.60 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط