شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب قرب مستوى 1556.70 ولا يزال دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1519.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1556.70 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط