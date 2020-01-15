شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مما يدعم استمرار الميل الهابط بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن هدفنا المنتظر يتواجد عند 1.2920، بينما يمثل اختراق 1.3150 عامل إيجابي سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط