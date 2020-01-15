شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للأسهم الأوروبية قبيل توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى خلال ثلاث جلسات ، لكن التراجع يظل محدودا قبيل توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،مع انتظار التفاصيل التي سوف تعطي مؤشرا قويا حول مدي إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:43 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

وصل إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة " ليو هو" استعدادا لتوقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق فى وقت لاحق اليوم فى البيت الأبيض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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تأتي تلك الصفقة بعد أكثر من 18 شهرا من النزاع التجاري الشرس بين أكبر اقتصادين فى العالم ، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن محتوي تلك الصفقة ،حيث تترقب عن كثب أسواق المال العالمية تفاصيل هذا الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الثلاثاء إن بلاده ستحافظ على التعريفة الجمركية على البضائع الصينية حتى الانتهاء من المرحلة الثانية.

وأكد منوشين أن المستندات التي تصدر يوم الأربعاء ستظهر أن صفقة "المرحلة الأولى " قابلة للتنفيذ بالكامل ،وتتضمن تعهدا من الحكومة الصينية بالامتناع عن التلاعب فى سعر صرف اليوان الصيني.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.15% ، بفعل عمليات جني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي قياسي عند 3,294.25 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1 % وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.