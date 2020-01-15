شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا التراجع بفعل ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،ويظل التراجع محدودا مع انتظار الأسواق تفاصيل صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.17$، و سجل أعلى مستوي عند 58.20$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 64.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.41$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.76$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3 % ، بعدما سجلت مستوي 63.94$ للبرميل الأدنى منذ 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 كانون الثاني/يناير،فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.5 مليون برميل.

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ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.4 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.9مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط فى البلاد إلى مستوي قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا فى 2020 ،مدفوعا بزيادة الإنتاج فى بعض حقول الزيت الصخري.

من ناحية أخرى ، من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه " فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى البيت الأبيض.

وتنتظر الأسواق ما سوف تتضمنه بنود الصفقة التي طال انتظارها ،وسط مخاوف تأجيل البنود المحورية إلى صفقة المرحلة الثانية ،والتي قد تحتاج حينها إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة لإنجازها.