شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تحسن الطلب على المعدن كملاذ آمن ،قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,554.22$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,546.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,545.91$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,535.88$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،انتظارا لمعرفة تفاصيل صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصفقة التجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو " فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى البيت الأبيض.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 874.52 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 آب/أغسطس الماضي.