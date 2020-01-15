تراجع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي.. والذهب يعاود الإرتفاع من جديد



أحمد أبوعقيل

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه بقيمة قرش جديد في البنك الأهلي المصري، ليباع بـ15.93 جنيه مقابل 15.94 جنيه اليوم، لتبلغ حصيلة تراجعاته خلال دقائق قرشين.

و ذكرت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً ومستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "بلومبرج"، في تقرير، أن الجنيه المصري سجل ارتفاعاً جديداً بلغ 1.5% ليصل إلى 15.83 مقابل الدولار أمس، ليتداول في مستوى أقل من 16 جنيها مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، فيما شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

ارتفاع الذهب

بينما عاودت أسعار الذهب ارتفاعها من جديد عقب التراجع خلال الأيام الماضية ، متأثرا بالأحداث السياسية التي شهدها العالم خلال الأيام الماضية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة جنيهين، ليباع العيار 24 بـ792 جنيها، مقابل 790 جنيها أمس، وسجّل العيار 21 قيمة 693 جنيها، وبيع العيار 18 بـ594 جنيها، وسجّل الجنيه الذهب قيمة 5 آلاف و546 جنيها.