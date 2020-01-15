شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليون عملية استعلام ائتمانى للتمويل متناهى الصغر خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن عدد عمليات الاستعلام الائتمانى للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر، من خلال منظومة الاتحاد بشكل مباشر وغير مباشر وبلغت نحو 4.4 مليون عملية خلال عام 2019، وهو ما يؤكد دور الاتحاد والمؤسسات الشريكة فى التيسير على جهات التمويل لإتمام وتنفيذ أحد أهم عناصر آليات إدارة المخاطر الائتمانية ومن ثم رفع جودة المحفظة الائتمانية للسوق ككل وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف الاتحاد، فى بيان صحفى، أن إدارة نظم المعلومات بالاتحاد تمكنت من إتمام 123.225 ألف عملية استعلام ائتمانى خلال شهر ديسمبر 2019 فقط استفاد منها أعضاء الاتحاد من جهات التمويل متناهى الصغر الذين يقومون بإجراء عمليات الاستعلام الائتمانى من خلال الاتحاد.

وفى سبتمبر 2015، وقع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر اتفاقاً لمدة 3 سنوات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score تضمن خفض تكاليف تقديم خدمة الاستعلام الائتمانى للمؤسسات التى تمارس التمويل متناهى الصغر فى مصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء بالاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما تمكن فى أواخر عام 2018 من تجديد هذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مماثلة ليضمن استمرار تقديم خدمات الاستعلام الائتمانى المدعمة للمؤسسات التى تمارس التمويل متناهى الصغر .

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وأكد الاتحاد، على الدور الريادى الذى يلعبه فى مساندة صناعة التمويل متناهى الصغر وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لنمو القطاع وتحسن مؤشراته، إيماناً بقدرة القطاع فى مكافحة الفقر وتحقيق معدلات أعلى للدمج والشمول المالى للمواطنين.

وأشار الاتحاد، إلى الانجازات التى حققها خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة، منها توقيع بروتوكول مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادى والاجتماعى للتمويل متناهى الصغر بمصر، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب "البريد" المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، إتمام برنامج البناء المؤسسى الممول من البنك المركزى المصري، بجانب إتمام برنامج تدريبى يهدف لاستيفاء الضوابط القانونية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وإعداد التقارير الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الاتحاد، على بذله جهوداً مستمرة لتقديم خدمة استعلام ائتمانى متطورة وبكفاءة وسرعة عالية للأعضاء وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى ومعالجة التحديات التى قد تعرقل نمو القطاع ومن ثم مواكبة الزيادة المتتالية فى قاعدة المستفيدين وجميع التطورات والمستجدات المتلاحقة التى يشهدها القطاع.