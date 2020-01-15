شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تلغى ترخيص 3 شركات لمخالفتها قانون سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص 3 شركات وهى قرطبة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الجزيرة لتداول الأوراق المالية، ريدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

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وفى سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عمليات الشراء الخاصة بحساب استقرار سعر سهم الشركة المصدرة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، فى السوق عقب تنفيذ الطرح بعدد 13.4 مليون سهم بسعر الطرح العام البالغ 4.66 جنيه للسهم.

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، يوم 11 ديسمبر، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهى أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، هى شركة رائدة فى قطاع الأدوية بالسوق المصرى.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 376,60 مليون سهم بنسبة 48.99% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 4.66 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية 1,754,983,960 جنيه، موزعة كالاتى 1,6 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و87,7 مليون جنيه قيمة الطرح العام.