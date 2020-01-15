شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى يتوقع اجتماعا إيجابيا لأوبك+ فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى اليوم الأربعاء إنه يتوقع اجتماعا إيجابيا حين تعقد أوبك+ اجتماعها القادم فى مارس. وأضاف سهيل المزروعى للصحفيين على هامش مؤتمر للقطاع فى أبوظبى أن بمقدور منظمة أوبك وحلفائها، المجموعة التى تعرف بأوبك+، فعل كل ما يلزم لتحقيق التوازن فى سوق النفط. وقال المزروعى إن أوبك تراقب إنتاج النفط من خارج أوبك وخصوصا من الولايات المتحدة.

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