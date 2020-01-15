شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية مستقرة قبل اتفاق التجارة الأمريكى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية قبل توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة إذ أدت تصريحات وزير الخزانة الأمريكى بأن الرسوم المفروضة على الصين ستبقى فى الوقت الحالى إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.

وارتفع المؤشر الأوروبى ستوكس 600 بواقع 0.04%.

وقال وزير الخزانة الامريكى ستيفن منوتشين إن الرسوم على السلع الصينية باقية حتى المرحلة الثانية من اتفاق التجارة الأمريكى الصيني، وجاءت تصريحاته قبل ساعات من توقيع اتفاق يهدف لتهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وكان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداء فى منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة الأدوية السويدية أورفان بايوفيتروم وتبلغ 2.8%.