شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 684 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب فى مصر بمنتصف التعاملات ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فى سوق الصاغة بمصر، ليصعد عيار 21 إلى 648 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.



أسعار الذهب عقب ارتفاعها: أسعار الذهب عقب ارتفاعها: عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 684 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 781 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5472 جنيها. أوقية الذهب 1553 دولار.

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سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

ويشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

تسبب تراجع أسعار الدولار في مصر علي مدار الأيام القليلة الماضية فى استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم، رغم تحرك الأسعار العالمية للمعدن النفيس مرتفعا من 1543 إلي 1552 دولار، فى ظل ترقب عالمي للاتفاق بين أمريكا والصين.