شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكونغولى التعاون بمجال التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أغسطين كيباسا ماليبا وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له؛ تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المشروعات الكبرى التي تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين على عدة مستويات وقطاعات مختلفة.

واستهل الدكتور عمرو طلعت اللقاء بالتأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها الأفارقة؛ واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر للتحول الى مجتمع رقمي متكامل، وإمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا المجال مع الجانب الكونغولي.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت اهمية بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعا الوزير نظيره الكونغولي لمشاركة الشباب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مبادرة أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف لتدريب 10 آلاف شاب أفريقي ومصري في مجال صناعة الألعاب الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتيح فرص متعددة لمساهمات الدارسين في هذا المجال، مؤكداَ علي إمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا الشأن.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد مصر للتعاون في مجال بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة للدارسين من جمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة.

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,من جانبه أكد أغسطين كيباسا على تطلع بلاده للتعاون مع مصر في تنفيذ التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية والذي يعد هدفاَ رئيسياَ للحكومة والرئيس الكونغولي، كما رحب بمشاركة الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات، مؤكدا على حرصه على التنسيق مع مصر للاستفادة من البرامج المتخصصة التي تتيحها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الوزير الكونغولي على سعى الكونغو الديمقراطية لتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة للربط بين مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهو ما ستتولى تنفيذه شركة فايبر مصر؛ مشيرا إلى تطلعه لمشاركة مصر خبراتها في مجال المناطق التكنولوجية، ومنوهاً إلى ان الكونغو لديها العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية، مؤكداَ على تطلع بلاده إلى مصر كشريك ومساهم في النهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا واتفق الجانبان على اعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووجه الوزير الكونغولي الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية.