شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1922 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15948 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 5129 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1381 نقطة.

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وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% ارتفاعاً أو انخفاضاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، دايس للملابس الجاهزة، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ليسيكو مصر، مطاحن مصر العليا.