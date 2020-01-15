شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التداولات أعلى مستوى فى شهرين ، وتظل تلك العمليات ضمن النطاق الطبيعي ، حيث لا تزال الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود حتى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 258$ بما يعادل نسبة 2.9% إلى 8,555$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,813$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,901$ الأعلى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حققت أسعار العملة المشفرة "الرائدة" البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 8.75% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفعل تسارع مستويات الطلب الاستثماري.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 236 مليار$ ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،وقفز الإجمالي فى وقت سابق إلى 244 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

التراجع الحالي فى أسعار البتكوين يأتي نتيجة نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن لا تزال الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود حتى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

والصعود لمستويات جديدة خلال شهرين ، علامة إيجابية على قوة الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،ولا سيما الطلب المؤسسي.

أطلقت مجموعة CME بالأمس 13 كانون الثاني يناير عقود خيارات البتكوين ، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات،وفى نفس الإطار ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين لمجموعة CME بنسبة 69% خلال تداولات 2020 عما كانت عليه فى نهاية تداولات عام 2019.