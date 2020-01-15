شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعا بنسبة 1.3% ،بأقل وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.5%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، أسوأ من السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.