شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين في بريطانيا أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين الشهري للمدخلات مرتفعا بنسبة 0.1% فى كانون الأول/ديسمبر ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.2% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 0.5% من انخفاض بنسبة 0.3%.

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