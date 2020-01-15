شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نفط خام القياس العالمي 0.16% والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.16 % إلى 64.39 دولارًا أمريكيًا. وانخفض سغر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.19 % إلى 58.12 دولارًا أمريكيًا.

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