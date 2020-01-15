شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع ضبابية الاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1551 دولارا.

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وقبل يوم من تأهب اكبر اقتصادين في العالم لتوقيع اتفاق تجاري مؤقت، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية لحين استكمال اتفاق المرحلة اثنين.

ومن شأن الإبقاء على الرسوم قد يقلص الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد عبر تقييد وصول الصين إلى إحدى أكبر أسواقها التجارية.

وزاد الذهب 18 بالمئة في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي.