شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها.

وأشارت خلال تصريحات لها على هامش توقيع قرض طويل الأجل بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، إلي أن هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة التعاون الدولى لإتاحة التمويلات بهدف تحقيق طفرة ونمو لهذه الصناعات، وإقامة آلاف المشروعات التي توفر آلاف من فرص العمل للشباب في المحافظات، وتشارك في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتمعت الأسبوع الجاري، مع رؤساء القطاعات بجهاز تنمية المشروعات لمناقشة خطط عمل الجهاز في المرحلة القادمة، وأعلنت خلال الاجتماع استمرار الجهاز في تنفيذ استراتيجياته التنموية في كافة القطاعات والعمل على تطوير الآليات بما يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

وأشارت إلي أهمية التوسع في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز أو البنوك التي يتعامل معها أو الممولة ذاتيا أو من أي جهات أخرى وأن يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتي تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة لأن تلك الخدمات هي أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها وتحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها.

كما أكدت علي أهمية تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله والمشاركة مع تلك الجهات في المزيد من المبادرات القومية التي من شأنها توفير فرص عمل مستقرة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.