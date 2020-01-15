شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: 600 مليون يورو حجم اتفاقيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم اتفاقيات الجهاز التي تم توقيعها خلال عام 2019 بلغ نحو 600 مليون يورو، حيث تم الانتهاء منها وهي في مراحل التنفيذ الآن على مراحل زمنية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر جهاز تنمية المشروعات، بحضور ممثلي البنك الألماني للتعمير والاتحاد الاوروبي، أن محفظة تمويل المشروعات لدى الجهاز قامت بضخ نحو 5.6 مليار جنيه تمويلات خلال العام الماضي، لكافة الشرائح التي يستهدفها الجهاز وفرت آلاف من فرص العمل للشباب.

وبحسب بيانات سابقة للجهاز فقد ضخ نحو 5.3 مليار جنيه خلال عام 2018، لتمويل ما يقرب من 250 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير نحو 400 ألف فرصة عمل.

وخلال عام 2019 إقام جهاز المشروعات الصغيرة 306 دورة تدريبية حضرها حوالى 9 آلاف متدرب ومتدربة، كما يقوم الجهاز بتوفير خدمة المساعدة في اعداد دراسات الجدوى واتاحة معلومات استثمارية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين فى إقامة مشروعات جديده، بالإضافة إلى خدمات حاضنات الأعمال والتي تساهم في بدء تفعيل الأفكار الابتكارية، ويمكن للشباب والخريجين واصحاب المشروعات التقدم للانضمام لتلك الدورات التدريبية والاستفادة من هذه الخدمات مجانا من خلال فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.

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يقوم الجهاز بمساعدة المشروعات في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع مثال (استصدار البطاقة الضريبية/ استصدار السجل التجاري/ إصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشآت الجديدة(ساري لمدة 30 يوم)/ استصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة/ تسجيل ومنح الرقم القومي للمنشآت) وذلك من خلال 33 وحدة شباك واحد منتشرة فى جميع المحافظات، وقد تم خلال عام 2019 استخراج نحو 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات، ومنح حوالى 11 ألف رخصة نهائية، وتوفير نحو12 ألف رقم قومي للمنشأة، واستخراج اكثر من الفين سجل تجارى و 4 الاف سجل للتأمينات الاجتماعية، وما يزيد عن 6 آلاف بطاقة ضريبية للمشروعات.

وتعتبر خدمات التسويق للمستفيدين من أهم الخدمات التى يقدمها الجهاز لتحقيق نمو المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها وتتنوع تلك الخدمات بين تسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات والهيئات الحكومية لتمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بمختلف المحافظات طبقا لنص المادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة فضلاً عن تنفيذ صفقات للتكامل بين اصحاب المشروعات من عملاء الجهاز، هذا وتم خلال عام 2019 تسجيل الفين مشروع من جميع المحافظات بالجهات الحكومة، وتنفيذ عدد 172 صفقة تكامل بين المشروعات، وتشبيك 190 مشروعا بالقنوات التسويقية المختلفة، من شركات القطاع العام والسلاسل والقطاع الخاص، وتأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير لعدد 400 مشروع، وتقديم خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعملاء حيث تم تكويد منتجات 88 عميل .

ويحرص الجهاز على إقامة المعارض الداخلية والخارجية العامة والمتخصصة حيث تتيح منتج وطني متميز بأسعار مناسبة للجمهور وتعمل علي زيادة مبيعات المشروعات الصغيرة في الداخل والخارج وتطوير منتجاتها ورفع قدراتها في استيعاب العمالة وقام الجهاز خلال 2019 بالاشتراك وتنفيذ ما يقرب من 200 معرض داخلي وخارجي ضمت 5 آلاف مشروع وحققت لهم مبيعات وتعاقدات وصلت الي ما يقرب 72 مليون جنيه.