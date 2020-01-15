شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار ينخفض بمقدار قرش فى 4 بنوك ويستقر فى باقى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2020 انخفاضا بمقدار قرش أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها بنك أبو ظبى الإسلامى، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس والبنك العربى الإفريقى الدولى، فى حين شهد استقرار فى بعض البنوك منها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى استقر عند 15.85جنيه للشراء، 15.95جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسعار التالية فى بعض البنوك مقارنة بتعاملات الأمس:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.81جنيه للشراء.

15.94جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.85جنيه للشراء.

15.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.84 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض قرش.

15.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بانخفاض قرش.

15.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.85 جنيه للشراء.

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15.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.81جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض قرشين.

15.91جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 15.93 بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بانخفاض قرش

15.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قرش .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.