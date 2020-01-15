شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لبيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3013$ من سعر الافتتاح 1.3015$ ،وسجل أعلى سعر 1.3042$ وأدنى سعر 1.3007$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب يومي خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تعافي بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2954$.

استهل الجنيه الإسترليني تعاملات هذا الأسبوع منخفضا مقابل معظم العملات العالمية، بعد ارتفاع احتمالات خفض معدلات الفائدة البريطانية خلال اجتماع أواخر الشهر الجاري.

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ارتفعت تلك الاحتمالات بعد تصريحات "جيرتان فليغ " أحد صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي البريطاني ،إنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا الشهر ، وسيكون الاستثناء فى ذلك تحسن "وشيك وهام" فى بيانات النمو الاقتصادي.

وهذا الاستثناء على ما يبدو لن يحدث على المدى القصير ، حيث أظهرت بيانات من لندن صدرت فى أوقات متلاحقة هذا الأسبوع استمرار تراجع الأداء الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الرابع من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر ،ضعف تلك البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وسوف تدفع العملة الملكية إلى استئناف خسائرها مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال كانون الأول/ديسمبر بنفس قراءة الشهر السابق ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.7% بنفس القراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال كانون الأول /ديسمبر من انخفاض بنسبة 0.3% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.0% من انخفاض بنسبة 0.2% بالقراءة السابقة.