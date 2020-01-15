شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسرا 13.17 نقطة ليصل إلى مستوى 8461.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحا 8.13 نقطة ليصل إلى مستوى 6910.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 60.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجع 81 سهما.

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

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وجاء سهم "أكسا التعاونية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.79%، ثم الإنماء طوكيو 5.47%، ثم أمانة للتأمين بنسبة 4.75%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.27%، ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.39%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 1.30%.

شهد سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2017، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وقفز السهم إلى مستوى 20.14 ريال، في هذه الأثناء، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 2 مايو 2017، والتي صعد بها إلى مستوى 20.81 ريال.