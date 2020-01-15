شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تبدأ محادثات لدراسة تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن دولا رئيسية فى أوبك وحلفاء لها بدأوا نقاشا بشأن تأجيل قرار يخص تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى يونيو.

كانت تاس ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه فى أوبك أن المنظمة وحلفاءها ربما يقررون تأجيل اجتماع لوضع السياسة حتى يونيو من مارس.