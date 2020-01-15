شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح عدد من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الطرح يأتى فى ضوء قيام البنك المركزى بالإعلان عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بنسبة فائدة 10 %، بقيمة 50 مليار جنيه، وطبقا للشروط التالية: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 م2 كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعر الوحده عن 2.25 مليون جنيه، بجانب عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى قيام العميل بسداد 20 % مقدما لضمان الجدية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الطرح قريبا من خلال الصحف الرسمية، والموقع الإلكترونى للهيئة "http://www.newcities.gov.eg"، وتطبيق "APP - NUCA".

فيما أكدت مصادر مطلعة، داخل هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من تسكين المرحلة الاولى من مدن الجيل الرابع خلال مطلع عام 2020، لافتة إلى أن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدن الجيل الرابع سواء تتعلق بالمرافق او البنية التحتية أو المشروعات السكنية تسير بمعدلات منتظمة وتفوق البرنامج الزمنى.

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وبما يتعلق بالمستهدف تسكينه داخل كل مدينة فى المرحلة الأولى، كشفت المصادر، أنه من المقرر أن يتم تسكين نحو 100 ألف نسمة داخل المرحلة الاولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك 100 ألف نسمة أخرى داخل مدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أيضا أن تستوعب المرحلة الأولى لمدينة شرق بورسعيد، نحو 10 الاف نسمة ، و10 الاف نسمة بمدينة ناصر الجديدة" هضبة أسيوط" و10 الاف نسمة فى مدينة غرب قنا.

وتابعت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم تسكين نحو 250 ألف نسمة فى مدينة حدائق أكتوبر الجديدة لأنها تتضمن وحدات سكنية عديدة سواء دار مصر أو سكن مصر أو اسكان اجتماعى، كما تستهدف المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة تسكين نحو 200 ألف أسرة.

50 ألف نسمة تستوعبها المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

وأكدت المصادر، أن مدينة المنصورة الجديدة، تستوعب المرحلة الأولى منها نحو 50 ألف نسمة ، فيما تستوعب المرحلة الأولى من مدينة العبور الجديدة نحو 100 ألف أسرة.