شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع بسبب تصريحات الرسوم التى حدت من التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء ليتوقف الاتجاه الصعودى الذى استمر على مدى الجلسات الثلاث السابقة بعدما قال مسئول تجارى أمريكى كبير إن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستظل قائمة فى الوقت الحالى ما دفع المستثمرين لجنى أرباح بعد المكاسب الأخيرة.

ونزل المؤشر نيكى 0.45% إلى 23916.58 نقطة متراجعا من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع الذى لامسه فى اليوم السابق عند 24060 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 % إلى 1731.06نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين والممثل التجارى روبرت لايتهايزر إنه لا يوجد اتفاق مع الصين بشان تخفيضات رسوم إضافية ليطفئ الحماس فى السوق حيال الاتفاق التجارى المنتظر.

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ومن المنتظر أن يُكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق عندما يوقع البلدان عليه رسميا.

وباع مستثمرون الأسهم لجنى الأرباح بعد المكاسب الاخيرة لتنزل أسهم من بينها سونى 1.9% ومجموعة سوفت بنك 1.4% وكينيس 1.2%.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى نحو 20 % من أدنى مستوى له فى أغسطس بفضل آمال هدنة فى نزاع الرسوم الجمركية.