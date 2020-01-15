شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحا 11.22 نقطة ليصل إلى مستوى 2814.12 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 93.7 مليون سهم محققة ما قيمته 82.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1137 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.61%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.18%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.04%.

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وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير الجارى لمناقشة فرص استثمارية محتملة، كما سيناقش الأمور الاعتيادية الأخرى.

وكشفت الشركة منذ أيام أنها تدرس في الوقت الجاري فرصة استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن هذا الاستحواذ المحتمل يتوافق مع خطط الشركة لتعزيز ربحها من خلال الاستثمار، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

يُذكر أن مجموعة في بي إس للرعاية الصحية تقع في دولة الإمارات، ويتواجد لها فرع أيضاً في سلطنة عُمان، وتم تأسيسها في عام 2007.

وخلال شهر يوليو من عام 2019، قالت شركة أمانات القابضة إن شركتها التابعة المعروفة باسم (المركز الطبي الدولي)، والمملوكة لها بنسبة 13.18% وقعت اتفاقيات للاستحواذ على ثلاث منشآت طبية في شمال مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية.