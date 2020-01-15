شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحا 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1626.94 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 942.1 ألف سهم بقيمة 367.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.65% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.41%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.59%.

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وفى سياق متصل أعلنت مؤسسة إنفستكورب، المالية المتخصصة بالاستثمارات البديلة، عن توفير 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التي ستقدّمها كتمويلات للقطاع العقاري في الهند، وتحديداً بمشاريع الإسكان المتوسطة، وستكون شركة BAe لنظم صناديق التقاعد لإدارة الاستثمار هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة.

وقال ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند: "إن التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه".

يُذكر أن إنفستكورب أنفقت ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي على 27 مشروعاً سكنياً من خلال صندوقين استثماريين.

وتستثمر إنفستكورب في الهند في الشركات الخاصة متوسطة الحجم ومنهم زولو ستايز، سيتيكارت، إنترغرو براندز، بيواكوف، ونيفروبلس.