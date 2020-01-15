شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت.. وبدء إدراج سهم البورصة بخارج المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحا 26.82 نقطة ليصل إلى مستوى 6360.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% رابحاً 43.69 نقطة ليصل إلى مستوى 7105.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 8.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4880.73 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 129 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتى عبر 4941 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%

وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.29%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.88%، ثم شركة عقارات الكويت بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم "المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.44% ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 9.09%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.79%.

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وفى سياق متصل بدأ اليوم التداول على سهم شركة بورصة الكويت بنظام تداول الأوراق المالية غير المُدرجة (التداول خارج المنصة OTC) وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمى فى البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

أعلنت شركة بورصة الكويت، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة فى السوق الكويتى بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئى، وذلك بعدما تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمى.

وفى ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت فى السوق.

كانت عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى فى فبراير 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذى يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت فى ديسمبر الماضى، إذ تم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

وتُعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة.