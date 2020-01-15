شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات..وعطل بشاشة بث الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرة 11.65 نقطة، لتصل إلى مستوى 10625.05 نقطة بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.2 مليون سهم بقيمة 73.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1395 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وأعلنت بورصة قطر، عن وجود خلل فنى بشاشة بث الأسعار، مما أدى إلى عدم عرض بيانات المؤشرات، وجارى العمل على إصلاح هذا الخلل.

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وأظهرت البيانات المالية السنوية لشركة الخليج للمخازن، ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في العام الماضي بنسبة 9.8% على أساس سنوى.

وبحسب نتائج الشركة لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، بلغت أرباح العام الماضي 249.11 مليون ريال (68.44 مليون دولار)، مقابل أرباح عام 2018 البالغة 226.82 مليون ريال (62.32 مليون دولار).

كما بلغ العائد على السهم 0.43 ريالاً في العام الماضي، مقابل عائد على السهم بقيمة 0.39 ريالاً كما في نهاية عام 2018.

وحدد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، ميزانية "المخازن" للعام الجاري (2020) بمبلغ إجمالي قدره 260.4 مليون ريال.

وأوصى المجلس إدارة بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن العام الماضي بواقع 0.2 ريال للسهم الواحد، وهي توصية تخضع لموافقة العمومية التي ستنعقد يوم الاثنين 3 فبراير المُقبل.