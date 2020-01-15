شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الحديد إلى 9800 جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد انخفاضا فى السوق المصري منذ بداية العام الجديد، حيث يتراوح سعر طن الحديد داخل المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيه، وذلك يرجع لانخفاض سعر الدولار لأقل من 16 جنيها، ليسجل نحو 15.81 جنيه، بانخفاض ما يقرب من جنيهين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة المعروض بالأسواق المصرية.
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الحديد مستقرة بالأسواق المصرية منذ بداية العام، مشيرا إلى أن سعر الطن يتراوح بين 9800 للطن من المصنع ليصل لاغلى الأنواع 10400 للطن.
وأوضح الزينى، لـ"الخليج 365" أن سعر الحديد للمستهلك يتراوح بين 10100 ويصل إلى 10500 أقصى سعر للطن وذلك بحسب تكاليف النقل وهامش الربح لتاجر التجزئة والمورد.
وأشار الزينى، إلى أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا رئيسيا فى انخفاض سعر الحديد بالأسواق، مشيرا إلى أن الدولار تراجع لما يقرب من جنيهين مما يعنى انها وفرت ما يقرب من 800 جنيها فى استيراد خام البيلت بالرغم من أن عدد قليل من المصانع يستخدمه، مضيفا انه وفر فى طن خردة الحديد حوالى 400 إلى 500 جنيها وهو ما يستخدمه معظم المصانع.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن زيادة المعروض فى الأسواق وزيادة الإنتاج المصرى فى الأسواق وتراجع الأسعار العالمية عوامل أخرى ساهمت فى انخفاض سعر الحديد.
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