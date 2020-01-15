شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 15929 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5112 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى مطاحن وسط وغرب الدلتا، أودن للاستثمارات المالية، 25 سهم، 50 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت إدارة شركات ابن سينا فارما، جى بى اوتو، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2، 7600 سهم، 60 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 61 ألف سهم، فيما باعت إدارة بلتون المالية القابضة 20.104 ألف سهم.