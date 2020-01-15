شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: سومو العراقية تبيع خام البصرة الخفيف تحميل فبراير بعلاوة أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في فبراير بعلاوة محدودة تبلغ نحو عشرة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي إلى شركة يونيبك الصينية.

وجرى عرض الشحنة للتحميل في الفترة من 23 إلى 26 فبراير.

وقبل هذا، باعت سومو خام البصرة الخفيف للتحميل في يناير بعلاوة تبلغ 90 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي في السوق الفورية.