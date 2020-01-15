شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية اللبنانية" تنظم مؤتمر "التعليم والتطوير المهنى..الطريق نحو التنمية الشاملة" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى يوم الأحد المقبل مؤتمرا بعنوان (التعليم والتطوير المهنى.. الطريق نحو التنمية الشاملة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن قضية التعليم والتطوير المهني وتنمية مهارات الشباب وخريجي التعليم الفني تبقي الأساس في تحقيق التنمية الشاملة نظرًا لدوره وأثره الإيجابي لجميع أطرف المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للدولة في النهوض بمستوى التعليم والتطوير المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.. منوها بأن التعليم والتدريب يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ودعم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مصر

ومن جانبه قال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية إن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.