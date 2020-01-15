شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد عدداً من مشروعات الطرق والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددهم المشروعات التجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الطرق والإسكان.

وبدأ المهندس جمال طلعت، جولته، بتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة القديم بطول (17 كم)، بتكلُفة حوالى 351 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 11.5كم، موضحا أن أهمية الطريق تكمُن فى الربط بين الطريقين الدائرى، والأوسطى، وربطه بمحاور هامة بالمدينة مثل (محور طلعت حرب - محور محمد نجيب - محور العبور)، وذلك لتسهيل حركة المرور بالمدينة.

كما تفقد المهندس جمال طلعت، تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، موضحاً أن محور "العبور" بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور حوالى 43%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات، وكذا تنفيذ عدة أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى غير ذلك من أعمال التطوير.

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وشملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، تفقد أعمال تطوير طريق "سعد زغلول"، بطول (8 كم)، بتكلُفة حوالي 105 ملايين جنيه، والذي يربط بين الطريق الدائري ومحور جمال عبد الناصر مروراً بـ" التجمع الثالث " ويعد شرياناً حيوياً للتنمية بالتجمع الثالث.

كما تابع المهندس جمال طلعت، خلال الجولة، سير العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة، وتشمل الأعمال (الطرق - تنسيق الموقع – التشطيبات)، وذلك للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة سكنية(365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة.

وشدد المهندس جمال طلعت، فى ختام جولته، على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات للفائزين بها، وكذا تحقيق الاستفادة من مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها. وإزالة أى عقبات تعيق تنفيذ تلك المشروعات.