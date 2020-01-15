شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحتاج لتأكيد الاختراق– تحليل -15-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب حول الحاجز المستقر عند 2.8400 محاولا بذلك تأكيد الاختراق ليزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نشير إلى أن استمرار محاولات المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم الإيجابي الإضافي سيساهم بتأكيد الانتقال للمسار الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 2.9000 و 3.0200.

تمكن مخاطرة استسلام السعر للتداولات التصحيحية السلبية من جديد بهبوطه دون مستوى 2.7500 ليزيد ذلك من فرص تكبده للخسائر والتي قد تبدأ من 2.7000 و 2.6250 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق