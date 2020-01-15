شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– تحليل - 15-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين بتداولات يوم أمس عزم إيجابي قوي لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة جديدة محاولا بذلك الضغط على مستوى 990.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد والذي يستهدف بشكل رئيسي مستوى 1025.00 وصولا نحو 1055.00 بتداولات الفترة القادمة.
نكرر التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 950.00 ليعزز ذلك الترجيح الصاعد وليؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 970.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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