شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-تحليل - 15-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون مستوى الحاجز المتمركز عند 143.80 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة وليستمر بتشكل تذبذب جانبي كما هو واضح بالرسم المرفق.

بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أننا نؤكد على أهمية تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تبدأ من 144.30 وصولا نحو 145.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق