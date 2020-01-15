شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال صاعد- تحليل - 15-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد سلبي لحظي ليستجيب بذلك لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, لكن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن من خلاله تشكيل اندفاع صاعد جديد لينجذب بذلك نحو الأهداف الإضافية والتي تتمركز حول 123.25 و 124.25 على التوالي.

أما في حال تقديم السعر لإغلاق سلبي دون مستوى 122.30 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة قد تدفع به لاختبار دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 121.15 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.30 و 123.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد