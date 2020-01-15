وزارة البترول تعلن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي شتاينس، اليوم الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد أن كانت مصر تصدره إلى تل أبيب.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا التطور سيمكّن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

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وأضافت الوزاة في بيانها أن الوزيرين سيقومان بإعلان عن هذا التطور بشكل رسمي أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، المقرر إنعقاده في القاهرة يوم غد الخميس.

من المقرر أن يوافق وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد المؤتمر.

ويأتي تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في إطار صفقة مبرمة بين القاهرة وتل أبيب بقيمة 20 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 ملياراً أخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ15 المقبلة.