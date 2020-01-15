شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكى: اتفاق التجارة مع الصين واجب النفاذ بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما فى ذلك تعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها. وأبلغ منوتشين أمس الثلاثاء شبكة فوكس بيزنس أن الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستُعلن الأربعاء، حين من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه فى احتفال فى البيت الأبيض.

وقال إن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق، مضيفا أن الشركات والمزارعين الأمريكيين قد يحصدون المزيد من المكاسب فور التعامل مع الإصلاحات الهيكلية فى اتفاق المرحلة اثنين.