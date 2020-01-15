شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار بالقرب من الأعلى له في ثمانية أشهر أمام الين عقب حديث كورودا وقبل التوقيع على الصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط التطلع إلى توقيع كل من الصين والولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي واشنطون.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.93 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.99، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.82، بينما حقق الأعلى له عند 110.01.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 2.7% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين في طوكيو.

ونوه منذ قليل محافظ البنك المركزي الياباني كورودا لكون بنك اليابان سيواصل التوسع في قاعدته النقدية إلى أن يتجاوز معدل التضخم في بلاده نسبة اثنان بالمائة، مع أعربه عن كون الاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل وتطرقه لكون مؤشر أسعار المستهلكين يتجه إلى نحو 0.5%، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر معدلات الآلات للشهر الماضي والتي عكست تقلص التراجع إلى 33.6% مقابل 37.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

Advertisements

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 3.7 مقابل 3.5 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات شركة هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين بالتزامن مع التوقعات التي تشير لكون التعريفات الجمركية الأمريكية على بضائع صينية تقدر بنحو 360$ مليار ستظل قائمة إلى ما بعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرج الإخبارية مؤخراً.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني ليو هي الصيني وصل مطلع هذا الأسبوع لواشنطون في زيارة من التوقعات بأن يتم خلالها توقيع أكبر اقتصاديان في العالم على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وتحديداً في البيت الأبيض، وفي نفس السياق، نوه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر أيضا الاثنين الماضي لكون الترجمة الصينية لنص الصفقة قد اكتملت، مع أعربه "سنعلنه الأربعاء قبل التوقيع".

ونود الإشارة، لكون وزارة الخزانة الأمريكية قامت الاثنين الماضي بإزالة الصين من قائمة التلاعب في العملة بعد أن تم وضعها في القائمة من قبل الوزارة في آب/أغسطس الماضي مع أرجاء ذلك الأمر آنذاك لكون بكين بقي على اليوان أضعف بشكل مصطنع، وتطرق تقرير الوزارة النصف سنوي للعملة بأن الصين تعهدت "بالتزامات قابلة للتنفيذ" بنشر معلومات سعر الصرف وعدم تخفيض قيمة اليوان.