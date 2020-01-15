شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض من جديد – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الضغط السلبي يوم أمس ليؤكد كسر مستوى 0.9712، مما يدفع السعر للانخفاض من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 0.9588 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للارتفاع الذي تم قياسه من 0.9187 إلى 1.0237.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.9712 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9715
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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