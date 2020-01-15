شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول 0.6900، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6875، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد